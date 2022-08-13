李施嬅主演兼任《錄影歹》編劇 跟型男關智斌栢天男合作 (20:40)

Phoenix Waters Productions宣布首度翻拍2001年上映的美國電影《Tape》，香港譯《錄影歹》（暫名）。該片是金球獎最佳導演李察·林克雷特(Richard Linklater)執導的話題之作，由荷李活影星伊凡鶴基(Ethan Hawke)與奧瑪花曼(Uma Thurman)主演，辛丹斯電影節開幕電影，並榮獲第58屆 (2001) 威尼斯電影節魔幻時刻獎（Laterna Magica Prize）。今次翻拍全新版本，由懸疑犯罪連續劇集《Forensic Psychologist》及《The Audition》的英國導演Bizhan Tong 執導，香港演員包括李施嬅、關智斌、栢天男領銜主演，香港電影金像獎「最佳男配角」馮皓揚、楊天宇與陳紫萱參與演出，將於9月在香港進行拍攝工作。

《Tape》講述三個讀書時結交的老友，自從畢業派對後便各散東西投身社會，各自經歷不同的人生。可是，事隔十五年後的一次偶然聚會，重提舊事之際爆發出驚人內幕，挑起友情及人性間的考驗，因勒索之下迫使他們面對過去一個不可告人的秘密，更從此改變了他們的一生！關智斌、李施嬅、栢天男飾演現代版的主角，而馮皓揚、楊天宇及陳紫萱則飾演主角的年青版本。電影劇本改編自作家 Stephen Belber的同名舞台劇劇本，而是次翻拍的全新版劇本，導演Bizhan Tong、李施嬅和 Bonnie Lo參照原著及舞台劇劇本改編而成。

導演Bizhan Tong 表示：「我們致力將東西方文化藝術連繫起來，我感到非常榮幸有機會重新演繹這個故事，這對於作為電影人的創作旅途上啟發豐富靈感，亦貼近我的初心。」為新世代重新制定這個非凡的原創故事，將故事情節角度轉移到不同的氛圍，透過這全新的演繹給全球觀眾看到這個難忘的故事！我很高興能與海外最優秀的製作人合作，為電影賦予生命。

Phoenix Waters Productions和Marvion聯手於香港製作多個本地及海外國際項目，《Tape》 是其中之一。導演Bizhan較早前宣布的殭屍動作驚悚片《Chungking Mansions》(《重慶大廈》) 延至明年拍攝。其他籌備中的項目包括劇集《Crypto Keepers》 和超級英雄系列《Evos》。由陳瀅主演的懸疑犯罪連續劇集《Forensic Psychologist》即將完成後期製作。

（即時娛樂）