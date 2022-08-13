痞子殿下｜麥美恩吊威吔曬美腿壓力大 「絕代八嬌」搶鏡 (21:02)

無綫劇集《痞子殿下》昨晚第10集，「夢一場」終於開張，老闆娘無雙（麥美恩飾）率領「絕代八嬌」紅硃（梁雯蔚飾）、綠綾（陳詩欣飾）、藍紗（黃婧靈/波波飾）、紫蘿（杜穎珊飾）、白凝（陳欣茵飾）、碧澄（林可悅飾）、青絲（呂靜文飾）及粉黛（李芷晴飾）出場，無雙與「絕代八嬌」的造型有別一般古裝劇，齊騷美腿。麥美恩吊威吔出場仙氣十足，登場方式相當搶鏡。「絕代八嬌」亦不讓她專美，除造型亮麗外，亦多才多藝跳唱《真真假假》。

麥美恩說劇中她要狂露腿，身形瘦削會好看些，開拍之前狂做運動及節食。她亦要好小心保護雙腳，好驚整花對腳影響美觀。她笑指吊威吔出場壓力頗大：「現場有幾十個演員睇住我出場，唔夠膽NG太多，好彩我做咗幾次導演就收貨，最感動係現場所有演員為我拍掌歡呼！」她首度拍打戲，開拍前一個月上堂練習。

「絕代八嬌」之一的波波透露她們為該場歌舞戲練習3天，她覺得今次表演難度頗高，雖然她平時有表演跳舞，但要用真聲去唱歌。

下周劇情講述「夢一場」舉行《魁夢傳奇》選美比賽，由於任何人都可以參加，心廣體胖的「娟娟」小寶、「哨牙珍」何泳芍、「豆皮姐」尹詩沛、「糖妹」羅毓儀、「菜婆」蘇麗明、「花姐」葉凱茵等都會參賽，與「蠻儀」陳瀅、「小妹」王灝兒同場爭妍鬥麗，選美過程笑料百出。

（即時娛樂）