阿Mo家人感謝So Ching陪伴照顧 李父盼兒子有精神體力面對密集針對治療 (11:52)

阿Mo父親李盛林牧師盼兒子能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。（Ig圖片）

阿Mo目前仍在深切治療部留醫，其家人感謝So Ching陪伴及照顧。（Ig圖片）

MIRROR的紅館演唱會上月底發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峯被懸掛半空的巨型屏幕擊中受傷，阿Mo目前仍在深切治療部留醫，他的雙親連日來到醫院探望愛兒。

家庭發展基金總幹事羅乃萱今天（14日）在社交網，轉發阿Mo父親李盛林牧師的代禱信，信中指阿Mo在出事後至今已逾2星期，各項治療能按醫療團隊的進度及評估進行，大家都開始掌握溝通技巧，同時阿Mo家人感謝醫院醫療團隊的醫治和看顧，並感謝阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）耐心陪伴和照顧。

代禱信全文如下：

「請為我們感謝神

1. 啟言在出事後到現在已兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行。

2. 大家都開始掌握了溝通的技巧。

3. 在大患難之中，家庭更經歷親情的可貴，信仰的真實。每次大家握著手禱告的時候，那種溫暖和同在感更顯可貴。

4. 再次感謝 QE 醫療團隊用心的醫治和看顧，更感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧。

5. 我們家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，我們不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達我們的感恩和代求，請見諒！

請為我們繼續恆切禱告

1. 啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

2. 請為啟言及我們一家在神面前的學習禱告。」

（即時娛樂）