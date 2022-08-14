謝安琪方皓玟開騷 舞台簡潔 大屏幕安裝牆上 造型鬥性感 (13:02)

方皓玟和謝安琪昨晚在亞博開騷，舞台設計簡潔，2人以歌會知音。（鍾偉茵攝）

謝安琪及方皓玟昨晚（13日）於亞博開騷，鑑於MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外後，表演場地均實施限制措施，舞台設計簡潔，只靠燈光及煙火營造舞台效果，所有大屏幕均安裝於牆上。

謝安琪在台上表示有很多狀况要處理，才能順利舉行，她說：「近日收到好多朋友訊息支持、鼓勵和祝福我們，叮囑舞台上要安全，知道現在好多事情未必能如期，的確受到影響，好多謝大家給信心我們，才能做到這個演出。」方皓玟續說：「最近很多事發生，但我們都可以保持正面，抱住開心的心情去面對每一日，大家加油！」

2人以色彩繽紛造型示人，一出場便為觀眾帶來驚喜，分別穿上桃紅色與橙色裝束大騷性感，謝安琪問觀眾覺不覺得她們所穿的顏色很新穎？方皓玟亦笑問觀眾：「覺不覺得我們有點像一種動物？」

尾聲合唱歌曲《I Wanna Be Strong》前，談到二人淵源，謝安琪指與方皓玟相識已久，緣分很早便開始，她說：「當中有件事已成為一個謎，甚至成為都巿傳說，就是方皓玟這首歌是老公張繼聰寫，我當免費勞工唱Demo，最吊詭是張先生話隻歌賣得出，是因為他唱得好，但我和方皓玟都記得是我唱Demo，只有張先生不記得，還衝出來邀功。」

（即時娛樂）