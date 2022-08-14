《闔家辣》票房衝破3000萬 吳君如稱Edan狀况OK (13:46)

由吳君如﹑鄭中基﹑梁詠琪（Gigi）和呂爵安（Edan）等合演的電影《闔家辣》，票房衝破3000萬，導演鄭晉軒（Coba）聯同君如及監製鄒凱光，昨日（13日）到戲院謝票，當君如、Coba以及鄒凱光出現時，現場觀眾歡呼，大讚戲中「姑媽」君如又靚又好戲。君如除了傳達票房喜訊外，更透露了Edan的近况，她說：「Edan OK啊﹗」

導演Coba和君如都表示有不少人撐場，有人跟他們說已經看了7、8次，Coba更指有人看了22次，相當厲害。君如感激粉絲們支持，她說：「由100萬到3000萬，其實大家都付出很多努力，十分多謝大家用真金白銀看戲，希望大家繼續支持香港電影。」完成謝票後，不少粉絲爭相上前，盼得到君如親筆簽名及合照，場面熱鬧。

《闔家辣》票房衝破3000萬得來不易，鄒凱光對君如笑言：「這個數字終於可以公開你跟Edan冲涼戲給大家看，不是Angela（袁澧林）而是你呀，我們會公布，請大家稍等。」君如亦大方回應要公開這場刪減場面，並說道：「首先感謝觀眾捧場，這部貼地電影能夠去到3000萬，對我們整個團隊來說非常鼓舞。」

除了在香港的團隊馬不停蹄地謝票外，身在台灣的Gigi也為《闔家辣》不遺餘力，君如特別講到：「台灣的觀眾同樣好喜歡《闔家辣》，覺得很好笑，不過有些少不明白的地方，所以Gigi就要跟他們解釋『阿倫食粉絲』以及『黃德斌出腸』，其餘都非常好笑。」

（即時娛樂）