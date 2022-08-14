張敬軒大手筆贈14萬金豬牌頸鏈 七師傅送底褲畀「下世老公」 (14:01)

七仙羽（七師傅）昨晚（13日）於九展舉行《師傅七都識唱笑會》尾場，邀得「下世老公」張敬軒（軒仔）擔任嘉賓，2人互動爆笑料。

軒仔稱演唱會流行送禮，想到經常被七師傅嗌老公，故帶來定情信物給她：「你下世有可能入我張家門，不過都存在變數，若果我的樣子變了你認不到我，但不想妳兩手空空入門，我準備了嫁妝給你。」

七師傅說：「我認得你，怎樣也不會放過你。」軒仔亮出首飾盒，內裏裝有一條金豬牌頸鏈，七師傅追問是真還是假？軒仔笑說：「真的有這麼大隻豬，我怎會拿假東西上台，份禮物有意思的，祝福你似豬一樣珠圓玉潤。」他幫七師傅戴上頸鏈時，台下觀眾起哄，大叫親嘴，七師傅本想獻吻，但軒仔避開，然後解釋：「我不是拒絕你，但怕唇印印在我們臉上似清宮貴妃。」最後由軒仔送吻，七師傅冧爆說：「多謝下世老公。」

七師傅則送上自畫的熊貓畫、兩條紅色和橙色內褲回禮，並有信心內褲尺碼適合軒仔，笑稱自己事前試過，並要求軒仔立即穿上身，軒仔推卻：「我晚上回家才穿！」遭到七師傅聯同觀眾狙擊：「你穿上後影張相證明喎！」軒仔忍不住反駁：「真的不要大我，豈有此理，IG見！」兩人拖手合唱《幸福摩天輪》後，軒仔再獨唱《俏郎君》送給七師傅：「她經常叫我下世老公，不知有沒有下世，我將這首歌送給她。」

七師傅騷後受訪，對於收金豬牌頸鏈感驚喜：「以為軒仔開玩笑，原來豬牌金頸鏈有七両重，估計市值14萬元，份禮物儲了他的能量，我會好好收藏，不轉賣、不送給別人，而我就會每日給軒仔誦經，直至下世再見面。」

（即時娛樂）