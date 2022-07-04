聲夢2｜李幸倪以自身愛情經歷點醒Jasmine JW撮合涂毓麟Janees (15:34)

《聲夢傳奇2》昨晚（13日）一集已進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」對戰，並根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」五個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

昨晚第二回合的「年度之歌」個人比拼亦精彩，除了Jasmine（任暟晴）與Janees（黃洛妍）的演唱外，2人背後的「軍師」大鬥法，亦是重點所在。

先說向來誇張的JW（王灝兒），由於一直有感Janees唱歌「力量有餘，柔情不足，」，竟忽發奇想幫對方搞Speed Dating，對象是歌手涂毓麟（Oscar），JW說：「我要幫佢搵Someone，我就係想要偷笑但又唔想笑出嚟，有啲怕醜但又有啲開心嘅感覺。」雖說是為了比賽，但JW全程「食花生」指數頗高，不但追問Oscar及Janees拍拖次數及最難忘浪漫片段，當得悉2人拍拖次數還是愛情態度，均近乎一樣時，她興奮說：「我哋可能撮合到一對適合嘅人呀！」Janees受訪時坦言Speed Dating過程十分滿分有八分尷尬。

至於Jasmine「背後軍師」Gin Lee（李幸倪），首集已對學業與比賽兩忙的Jasmine照顧有加，眼見對方因怕自己「累街坊」壓力爆煲落淚，不但給予安慰，更送上心意卡及「玉蝴蝶」飾物寄語對方「蛻變」：「你依家好似毛毛蟲，但你慢慢會變成好靚嘅蝴蝶。」有感Jasmine獻唱《歡樂今宵》時感情欠奉的Gin Lee，還花了1小時分享自身真實愛情經歷，幫助Jasmine投入，成功令對方唱出超越其年齡能力範圍以外的歌曲意境。

Jasmine感激Gin Lee幫忙：「我冇乜呢啲經歷，佢嘅故事同首歌個Feel一模一樣，我聽完就好似撻著咗咁。」由於Gin Lee助攻直達神級，不斷有人追問Gin Lee真實愛情故事來龍去脈、兼要求見男主角真身，令Gin Lee哭笑不得。

最終，Jasmine以16比9鍊贏Janees，為紅隊再贏一局。綜合首集成績，在第一及第二回合連續勝出的紅隊，暫時兩個回合以31比19暫時領先。

（即時娛樂）