Eric Kwok重提紅館求婚事件 陳奕迅因口疏獲「特別待遇」 (16:57)

J2逢周六晚播出的《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、方力申、陳欣茵及胡美貽主持，昨晚（13日）播出一集，輪到Eric和老婆葉佩雯（Grace）放閃。

最近慶祝相戀22周年的Eric及Grace，來到Poker枱前，雖然Eric聲稱「夫妻都冇情講」，但查實對老婆處處相讓，加上Grace「手氣」不俗，經常拿到「扱手煙」，故成為最終贏家，小方及陳欣茵則要接受大懲罰。根據節目風格，嘉賓分享個人經歷，Grace分享了Eric當年求婚的小插曲及趣事。

話說當年Eric原本打算在日本旅行時順道求婚，豈料遇上「311大地震」被迫擱置，Eric憶述當時只是隨意的將求婚戒指及帳單放在抽屜中，豈料數個月後卻遭Grace打掃期間意外發現，令驚喜「見光死」，Grace憶述謂：「佢仲叫我當冇件事，但我覺得好得意。」Eric聞言抗議：「得意？好貴㗎！」Grace即笑說：「我係知道個價錢，因為張單都喺度。」Eric即無奈謂：「幾冇癮？連講大話都唔得，成幾百萬㗎？」

Eric又指由於Grace不求名分，故此原本未有急着結婚打算，但在演唱會拍檔Jerald（陳哲廬）鼓勵下，他決定轉玩「大龍鳳」在紅館台上當眾求婚；不過整件事除了要瞞住Grace進行外，還要額外隱瞞陳奕迅，他解釋：「因為佢把口太疏。」Grace亦憶述當時情况：「我冇得唔肯，佢喺個台度求婚㗎嘛，焗住Say Yes啦。」對於Eric指她回家後「呆咗」，Grace解釋：「我真係未接受到，我一返到屋企樓下，個看更已經叫我郭太，因為新聞即時已經出晒街。」

同居多年才結婚的郭氏夫婦，坦言當初同住時經常吵架，原因是Grace情緒欠穩，Grace說：「我嗰時情緒好差，可能工作好大壓力，唔識去處理，會攞咗佢嚟發泄、會將所有負能量畀晒佢。」至於Eric則護妻：「佢對眼會好恍惚，跟住激動咁攞嘢呀、掟嘢呀，但我想幫佢，我想幫佢解決問題。」

（即時娛樂）