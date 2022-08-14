原創音樂劇《再見亦是朋友》獲好評 李思捷何婉盈曾航生盼加場 (19:30)

何婉盈﹑曾航生和李思捷在原創音樂劇《再見亦是朋友》演出獲好評 。（大會提供）

原創音樂劇《再見亦是朋友》於前天（12日）和昨天（13日）在屯門大會堂公演兩場，3位主演李思捷、曾航生及何婉盈，以不同名人扮相造型亮相，演出獲觀眾全力支持，現場掌聲不斷，他們希望盡快加場。

《再》原定今年2月14、15日演出，惟受疫情影響而順延至今，3位主演表示延期令大家有更多時間構思加入更多新元素及演繹方式，今次演出效果非常滿意。

何婉盈表示由於疫情原因，多了大半年時間籌備，令她更期待及興奮。提到演出的難忘事，她說：「基本上在今次的音樂劇內，有李思捷的參與，經常給大家帶來歡笑，無論排練時或演出時，大家非常愉快，最值得一提，是他扮演多個角色人物均入型入格，排練時大家互動，為原有的愛情劇加入許多趣味性。」

曾航生認為今次演出，多了時間準備及嘗試不同的演繹手法，效果非常好，對他個人更是一次「深造課程」：「因為跳舞不是我強項，要用更多時間去記及練舞步，對我亦是挑戰，今次整個音樂舞台劇，我是第一次唱歌跳舞加演出劇情，所以非常緊張，故此我將今次當作一個『深造課程』去演出，是非常難忘經驗。」

（即時娛樂）