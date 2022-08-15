薛凱琪被余文樂嘲「麻甩」 讚方大同生命導師：叫我唔好做傻事 (13:00)

薛凱琪讚方大同是她的生命導師（左圖）；Fiona笑指曾被余文樂嘲麻甩。（資料圖片/大會提供）

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，昨晚（14日）播出第3集，嘉賓是與祖藍認識18年的薛凱琪（Fiona），2人除了插花，祖藍為Fiona親自下廚，2人傾到雞啄唔斷。祖藍爆Fiona喊包，10次見面喊足7次，又直指自己不夠資格做對方閨密：「佢要傾通宵電話㗎，但我捱唔到眼瞓。」

甚少主動提感情事的Fiona，談及當年拍攝《人間喜劇》時情緒病爆發一事，面對祖藍追問因由時，亦指與感情有關：「一來係爹哋媽咪分開，但我依家會形容（唔開心）係自己畀自己，依家會怪自己嗰時點解怪責屋企；另外咁橋嗰一年嘅愛情，令我病情惡化。」

Fiona又指讀書時「乏人問津」，暫時拍拖次數則「十隻手指數得晒」，她說：「我以前皮膚好黑、四眼同箍牙，大學先初戀，中學完全冇人追。」

Fiona又強調自己沒有拍過散拖，並謂面對輿論壓力，其獨門愛情保鮮法是「死都唔認拍拖」。雖然如此，祖藍最後一個「閨密任務」竟挑戰難度，追問Fiona現時有否心上人，Fiona奮力抵抗一輪後，終「投降」跟祖藍咬耳仔，更說至細聲講大聲笑。

Fiona亦非省油燈，一度「反客為主」追問祖藍與李亞男當初為何「焗住認愛」，2人「招來招往」相當抵死。Fiona又指偶爾祈求天父賜她一個小孩：「有時我同上天講嘢時，會掩住個肚，我會話你覺得係時候嘅話，就要畀我喇。」

Fiona謂不少男性好友視她為「麻甩佬」：「我記得啱啱入行成日見余文樂，嗰時搵佢幫我錄宣傳啦，佢一嚟就形容我係麻甩佬。」除了「麻甩」，Fiona喪笑指自己廚藝曾嚇壞戀人：「我唔記得煮咗乜，我淨係記得佢食咗幾啖就冇食。」

講到最老友，Fiona指是方大同，並指對方影響其三觀：「佢係我其中一個生命導師，喺我最困惑時，佢將我拉番出嚟，叫我唔好做傻事。佢話呢個世界冇衰人，如果個個都覺得巫婆係巫婆，咁佢就一世係巫婆，因為佢呢句嘢，I always try to find the best in people。」

（即時娛樂）