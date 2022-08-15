滿足的味道｜黎諾懿「入坑」體驗高溫燒豬 熱到爆汗 (13:21)

《滿》拍攝方面落足功夫，諾懿透露製作組今次以微距及慢鏡捕捉食材、煙霧及水花等，每道菜拍攝時間至少10小時。（大會提供）

黎諾懿深入地窖介紹長達半世紀歷史的大火爐，同時又獲安排在另一食店，親自落場燒豬。（大會提供）

無綫一連6集全新飲食節目《滿足的味道》，將於8月15日起、逢周一至三晚10:30翡翠台播映，節目主持黎諾懿將帶領觀眾走訪各區為人熟悉的老字號，一嘗6種香港地道傳統美食，首星期主題美食有燒肉、蒸魚及雲吞麵；諾懿又會與一眾默默耕耘多年的飲食界前輩，暢談對炮製美食的堅持、以及公開製作過程及心得。

《滿》拍攝方面落足功夫，諾懿透露製作組今次以微距及慢鏡捕捉食材、煙霧及水花等，再配合燈光效果，務求以最細緻的畫面呈現出「色、香、味」，每道菜拍攝時間至少10小時。雖然節目只有6集，但卻花了8個月拍攝，凌晨及半夜開工更是常態。

另外節目片頭曲更邀得曾榮獲第36屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」的日籍音樂人波多野裕介（Yusuke Hatano）作曲。

節目首站來到屯門燒豬工場，諾懿深入地窖介紹長達半世紀歷史的大火爐，更成為本港電視史上「入坑第一人」，他說：「個爐停咗工兩日都仲係好熱，可想而知啲磚幾咁高溫！佢哋好惜我，一早灑水等啲灰盡量唔好飛起，但爬到落去都係成身黑晒。」

諾懿又指師傅為「爆」出脆卜卜「芝麻皮」燒豬，要在320度火爐旁企足30分鐘，為美食付出心血及汗水。諾懿更獲安排在另一食店親自落場燒豬，站在炭火旁僅10分鐘已滴汗的他，坦言塊面「辣到裂」，並對雙手起繭的師傅大表佩服：「佢哋唔用機器都係想留住傳統，畀食客食番以前嘅味道，呢份堅持好值得尊敬。」

諾懿在節目中還獻出了魚棚吃飯初體驗，值得一提的是，為了節目效果，製作組於正式開拍前，前往榕樹澳養殖魚場，將泥鯭放入黃立鯧魚池，讓觀眾能親眼體驗牠們經過「運動訓練」的成果。而身為「住家廚神」的黎諾懿，更在節目中即席示範「陳皮豉蒜蒸泥鯭」，分享獨門烹調貼士之餘，還自爆曾對泥鯭有陰影：「因為細個見到阿媽劏泥鯭好多蟲。」

諾懿又透露不時跟5歲大仔「小春雞」黎峰睿玩下廚親子樂，問是否想囝囝接棒做廚神？他說：「每個小朋友都有自己興趣，大個學唔學廚冇所謂，但我要佢試過、知道煮嘢食辛苦就會惜食。」

（即時娛樂）