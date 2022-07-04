《開腦》首創元宇宙選港姐 何依婷妙問妙答 洪永城內地拍劇狂loop愛女相 (15:00)

洪永城身在內地拍劇，並逗留3個月，他每天都跟老婆及囡囡視像解相思。（大會提供）

由洪永城監製及主持的《開腦》，首創元宇宙選港姐，並邀來何依婷擔任嘉賓。（大會提供）

近年元宇宙、NFT、虛擬貨幣等成為全球熱話，由洪永城（Tony）監製兼主持的J2節目《呢鋪開乜：開腦》，為觀眾逐一解構，Tony找來專人於元宇宙製作屬於自己的Clubhouse，每集邀請不同嘉賓到訪探討新興科技，包括與李佳芯大玩VR、孖吳業坤大展歌喉唱K等。

在明天（16日）播出的一集Tony首創「第一屆元宇宙香港小姐競選」，與前港姐亞軍何依婷（Regina），重溫當年選港姐問答環節外，Tony還化身港姐司儀問Regina最想要自己、陳嘉佳及方東昇的什麼優質DNA放進自己身上？Regina輕鬆應對，美貌與智慧並重。

Tony表示製作節目《開腦》，是想用輕鬆易明方法，令觀眾更容易了解新興科技，他說：「好多嘢我都係新接觸，不停去學習，節目出街後有好多朋友問我關於元宇宙或者邊款VR好玩，其實大家都想與時並進了解多啲，用深入淺出方法，介紹新興經濟畀大家就最好。」

Tony目前在內地與吳業坤、戴祖儀、陳展鵬、吳若希等拍新劇《香港人在北京》，今次是Tony自疫情後，首度離港工作，預計逗留3個月，說：「要離開太太（梁諾妍）同囡囡3個月，梗係唔捨得啦，唯有靠每日視像見面，無論囡囡食嘢、瞓覺定玩，都唔想錯過佢嘅成長，晚晚都狂loop囡囡啲相！」

（即時娛樂）