炎明熹保持初心 成為偶像添責任感 盼辦「吃唱會」邊唱邊食 (18:11)

炎明熹表示會保持唱好歌﹑做好人的初心，同時會肩負做偶像的責任感及使命感。（劉永銳攝）

炎明熹參加《聲生不息》跟曾比特人氣急升，同時炎明熹能返內地跟家人團聚。（資料圖片）

炎明熹（Gigi）推出新歌《焰》，雖然Gigi人氣急升，更憑《聲生不息》在內地打響名堂，但她未有自滿。Gigi稱心態如新歌訊息一樣：「一個人要有火，但不能過火。」希望保持唱好歌和做好人的初心，特別是成為偶像後，多添一份責任感。

Gigi首次挑戰英文Rap，令粉絲驚喜，她稱新歌無論唱和Rap的部分難度都高，幸得監製Johnny Yim提點，亦讓她首次體驗到在內地與香港遙距錄音，非常不容易。

由1年前以《聲夢傳奇》3料冠軍出道，到獲得樂壇頒獎禮新人獎，Gigi感覺神奇，她說：「沒想過以前想要追尋的夢想，現在正在實踐，還拿到一些獎項，屋企人和朋友很支持我，所以我想做好每一件事。」問到下個目標是否「最受歡迎女歌星」？Gigi爽快地說：「好！我會將這個目標Keep住！」

她知道粉絲和外界對她有期望，所以會收集大家期望，成為自己目標，她說：「例如媽咪想我上春晚，爸爸想我參加《中國好聲音》，姑丈想我上紅館等，我會帶著這些目標進發。」

現時成為偶像，Gigi坦言多了一份責任感和使命感，她說：「我會提醒自己要做一個正能量歌手，不想在鏡頭前展示不開心一面，因為我想向喜歡我的粉絲傳遞正能量的訊息。」Gigi直言想舉行音樂會，並希望能加入點餐元素，讓歌迷可邊吃東西邊聽她唱歌，她在台上也可邊吃邊唱。

在實現夢想的同時，Gigi也要兼顧學業，明年考DSE的她，笑指離考試還有一段時間，所以緊張感不是很大，但會盡力而為。問到事業正值上升期，考完DSE後會否考慮暫停學業，專注歌唱事業？Gigi坦言有與家人商討過這個問題，但仍未得出決定，而她偏向繼續學業，因為學習和知識很重要。

欲知專訪內容，請留意明天（8月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）