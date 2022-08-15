小肥下月麥花臣開騷 警惕自己別再遊戲人間 讚陳輝陽嚴謹不嚴厲 (19:09)

小肥將於9月14、15日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，並由合作無間的陳輝陽擔任監製。一手帶小肥入行的陳輝陽笑言，小肥歌手路崎嶇到暈，但這樣不一定慘，因有很多人惜他。他又指這些年跟小肥交集不多，但一直有疑問，為何小肥唱得那麼好，卻沒有人買門票看他演出，所以公司撮合2人這次合作時，他希望盡自己能力，將最好音樂給予對方，並值得買門票入場欣賞。

小肥自覺稱不上崎嶇，但的確經歷不少大風大浪，不過他還是享受其中，他說：「我天生犯賤，但可以一直出歌、出碟已很開心。可能我未去到老闆眼中想我去到的位置，就像黃柏高經常想捧我上某個位置，這方面我會覺得有少少對不起他。」

談到常常紅歌不紅人，可覺得欠運氣？小肥也自覺以前不懂把握時機，每次都好像「劃火柴」一樣，但隨著長大，現在時常警惕自己，不要再遊戲人間。陳輝陽聞言笑說：「係先好講呀！」

不過陳輝陽也力撐小肥，讚他不斷學唱歌提升歌藝，而能否走紅有很多因素，他說：「我最欣賞他專心唱好歌，這已經很好。近年我深深體會到，有人很有能力，但沒有人幫助便慢慢消逝，我覺得他有長處，所以應該伸出援手。」

除了演唱會外，兩人早前還合作炮製翻唱碟，小肥坦言《幸福之歌》難度最高，花了1個月才完成，因起初未捉到唱腔要點，多得陳輝陽指點令他開竅，並笑謂：「輝陽是嚴謹不嚴厲。」

（即時娛樂）