主辦單位公布MIRROR演唱會退票最新安排 可保留至明年換票 (19:46)

MIRROR紅館演唱會上月底發生嚴重事故，懸掛半空的巨型屏幕墜下，擊中兩名舞蹈員李啟言和張梓峯，2人受傷送院，當中李啟言仍在伊利沙伯醫院留醫。

事發至今逾2周，其間MIRROR各成員在社交網發聲，而演唱會主辦單位大國文化及MakerVille，亦於日前發聲明，稱與MIRROR商議後，暫停MIRROR在8﹑9月的公開活動。至於受影響的9場演唱會場次：7月28日至7月31日，8月2日至8月6日的退票安排，今晚（15日）主辦單位在官方網站公布相關安排。

因應早前《FWD 富衛保險呈獻─MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》（「演唱會」）發生之事故而取消餘下演出場次 ，有關受影響場次之門票（「門票」）退換安排如下：

A. 所有經 Urbtix 城市售票網、Cityline 購票通或直接經主辦機構 (Music Nation Productions Company Limited 及 MakerVille Company Limited) 購買門票之持票人士可：

a. 於2022年9月15日至2023年9月14日申請退票退款。退款金額會按門票面值以港幣計算，並將連同購票網站平台之手續費或購票行政費一併退款（詳情請參閱退票退款流程）； 或

b. 保留演唱會完整有效之門票，以兌換日後可能舉辦之指定MIRROR演唱會（「指定演出」）同等票面價值的門票。主辦機構將不遲於2023年9月14日公佈成功安排指定演出與否，詳情請密切留意Music Nation及MakerVille在社交媒體的公佈。*

B. 所有經「FWD 富衛保險」或「HKT」或「KATCH」兌換門票之持票人士，相關退款手續由該等合作商戶各自負責辦理。相關持票人士亦可選擇保留門票以作日後可能兌換指定演出之同等票面價值的門票。有關詳情敬請留意「FWD 富衛保險」或「HKT」或「KATCH」的通知。

C. 所有經MakeALive購買網上直播門票之人士將獲全數退款，請留意MakeALive發出的相關電郵。退款將於六至八個 星期內存入 MakeALive 客戶購買門票之信用卡戶口，而退款所需的實際時間，則取決於信用卡的發卡銀行。 |

*請注意主辦機構未能保證或確定日後可以舉辦指定演出以供門票兌換，如主辦機構在 2023年9月14日或之前未能公佈成功 安排指定演出以供持票人士作門票兌換，主辦機構將於2023年9月15日公佈餘下門票具體退票退款的詳情。

退換票務安排詳情請瀏覽：

https://makerville.hk/refundprocedure.pdf

下載演唱會退票退款申請表格：

https://makerville.hk/refundform.pdf

（即時娛樂）