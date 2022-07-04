阿叻自爆曾獲曾志偉借億元渡難關 陳葦璇亮相TVB獲粉絲支持 (20:12)

陳百祥（阿叻）、陳葦璇、梁凱晴及關楓馨等，今天（15日）出席籌款節目《善心滿載仁愛堂》記者會。

阿叻受訪時笑言，自從上次講完這是他在無綫最後演出後，立即收到很多電話來問，很大壓力，他說：「曾志偉說『你不是吧，我上任你就退休』，叫我給多次機會他，我諗我會做多1、2個騷。這是我欠志偉的，因為2008年金融風暴時，志偉將他逾8、9位數的定期存款借我渡過難關，所以我很感激他，不過我當時1、2星期後便已還清給他。（志偉有否收利息？）我都不好意思不給。」

阿叻自嘲是無用的人，但勝在夠運兼朋友多，除了志偉外，年輕時譚詠麟也曾瞞著家人，將3萬元的買樓首期借給他。

早前加盟環球唱片的陳葦璇，當晚將聯同施匡翹和黃奕斌等歌手唱跳。問到她憑參加《全民造星III》贏得人氣，現時亮相無綫可覺身分尷尬？陳葦璇說：「我現在簽約環球，希望往後可在不同音樂平台唱多些自己作品。（擔心遭網民追擊？）我的粉絲都支持我到不同音樂平台宣傳。目前亦以音樂為主，未想拍劇，希望努力儲歌，目標開到個人演唱會。（已跟ViuTV沒有合約？）是的，不過都會去宣傳新歌。」

應屆港姐亞軍梁凱晴和關楓馨透露將聯同邵初等擔任港姐準決賽司儀，壓力一定有，現時趁還有時間會重溫以前的大騷作準備。

（即時娛樂）