明日戰記｜古天樂親揭內地宣傳落淚真相 自詡鋼鐵造不易跌低 (12:36)

古天樂透露在港將會有連串電影宣傳，例如在電腦展會有NFT和手遊等產品推出，下星期又會舉行電影首映禮。（劉永銳攝）

香港首套科幻電影《明日戰記》，成為第46屆香港國際電影節兩部開幕電影其中之一，總監製兼主角古天樂昨晚（15日）聯同姜皓文及導演吳炫輝，到尖沙嘴出席電影節開幕禮。

古仔剛從內地宣傳返港，對於被指在內地戲院謝票時，因緊張票房，當說到投資科幻片的艱難時，更一時感觸落淚，疑用紙巾拭淚，古仔否認：「如果流淚就應該有段片啦，其實因為當時戲院沒開冷氣，熱到呢﹗」

不過他坦言感觸是有的，因電影花了10年時間製作，並非一件容易的事，最緊要大家入場支持，他說：「我覺得作為一套科幻片，無論怎樣都好，就算是成功，我們回去都要檢討，因為永遠有進步空間，這樣才會做得更加好。基於這個大前提下，我覺得無論花多長時間和金錢都是應該，否則永遠學不會這件事。」

古仔表示是覺得好才推出，亦希望大家看了電影才評論，他說：「當然我覺得可以再好一點，但就是需要我們不停學習，累積經驗才會進步。」對於不少藝人如杜汶澤，也在社交網發文支持他，古仔直言感動，姜皓文亦表示需要支持的，一來是古生心血，亦是香港電影圈一個新的里程碑。

問古仔是否滿意內地票房成績，他直言：「我是鋼鐵造的，不會輕易跌低，就算跌低，都會即刻起番身，大家放心！」

他又透露電影在香港將會有連串宣傳，例如在電腦展會有NFT和手遊等產品推出，下星期又會舉行電影首映禮。笑指他在內地戲院謝票時，現場叫「老公」之聲此起彼落？古仔解釋：「當日做直播玩遊戲，下面幾乎全部留言都是『老公』，我就說個個都想做我老婆，不如去支持我套戲啦。」

（即時娛樂）