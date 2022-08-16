風再起時｜郭富城相隔33年再跟梁朝偉合作感開心：佢係優秀演員 (15:09)

郭富城昨晚（16日）到尖沙嘴出席電影《風再起時》世界首映，於台上分享拍攝點滴，他透露與導演翁子光合作電影《踏血尋梅》時，對方曾表示想拍一套5、60年代以香港作為背景的故事，他說：「佢同我講，覺得我好似嗰個年代嘅人，及有嗰個年代嘅精神，眼神畀人感覺講得出一定做得到，同當時嘅香港人一樣努力向上爬，跌咗落嚟唔覺得痛，最後佢寫呢個劇本。」

城城指看過劇本後，覺得好大挑戰，因為要演由在學堂初出茅蘆到90歲，是他從影以來年齡最闊的角色，有時因要跳拍，時肥時瘦連戲，還要在戲中大騷舞技，他說：「我估唔到翁子光會用呢種手法去拍，好大膽呈現當時香港情懷，有一幕要展現懷舊踢躂舞，特地請排舞老師讓我重新再學，當然有跳舞底，之前有學習過會容易啲處理，我記得拍咗2晚通宵，由開工跳到收工，因跳踢躂舞全身力量集中雙腳，雙腳會很痠、好攰和好痛。」

相隔33年再與梁朝偉合作，城城表示記得在無綫劇《都市方程式》，有場戲偉仔演他的體育老師，但當時戲分不多，只是叫做合作過，他說：「第一次同偉仔喺電影上有交流，我覺得好開心，因為覺得偉仔同我都係準備充分嘅演員，所以拍攝過程入面，大家好有默契，有好嘅交流，偉仔畀我嘅感覺，係優秀演員，我覺得同優秀演員合作係享受，大家會問我同偉仔會有乜嘢火花？就正正係呢方面交流，就可以係最特別火花。」

（即時娛樂）