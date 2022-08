李璨琛(Sam)太太梁志瑩(Sophia)因在Instagram發文,取笑囡囡李元元(Lucy)似「廟街流鶯」,惹來網民留言鬧爆,事件惹起爭議,有指Lucy媽媽事後急將lucy.is.good的Ig帳號刪除避風頭。

不過Sophia今午(16日)在另一個Ig帳號澄清,自己並無刪走Lucy帳號,但沒有回應有關言論被網民圍剿一事,她在該帳號寫道:「其實呢我本人就冇delete度lucy個account,係因為lucy is not old enough 喎,而比IG suspend咗個account。處理中處理中,大家稍安毋躁 #我哋大家一齊念力希望個account可以早日重見光明 #LUCY會繼續喺度見大家」。

