朱千雪擔任陳凱琳清談節目嘉賓 親揭跟老公Justin奇妙緣分 (17:18)

朱千雪和陳凱琳同屬港姐級人馬，2人同樣美貌與智慧並重。（大會提供）

明珠台推出自家原創清談節目《Love Matters with Grace》，由陳凱琳（Grace）首度擔任節目監製及主持，明晚（17日）起逢星期三晚上9時明珠台播出。

Grace廣邀嘉賓好友暢談愛情觀，分享戀愛經驗，以及由愛延展出的其他話題，包括人際關係、網上約會、兄弟姊妹情、競爭對手、育兒及友情等。

明晚（17日）首播的嘉賓，Grace邀得久未露面的2012年度港姐季軍朱千雪，暢談婚姻大小事。兩位好友無所不談，千雪更細訴與青梅竹馬的丈夫吳昆倫（Justin）有趣相識經過，笑言這段奇妙緣分，從出生那天便展開。

當年2人媽媽因在同一醫院，同一房間誕下孩子而相識，亦成為世交，千雪與Justin更因此建立友誼。在某年聖誕節，千雪因獨自留港，而獲Justin家人邀請一同慶祝，2人愛情種子從此萌芽。

千雪更與Grace分享自己對婚姻的憧憬與現實的對比。當中，她透露與Justin這段異地戀長達5年，因長時間分隔兩地，所以婚後一起生活，丈夫才能追回男女朋友交往時所做的事情，例如：約會、拖手、旅行等。

Grace問千雪婚前有沒有家人或朋友，給她維繫婚姻秘訣，千雪表示閨密岑杏賢曾給予她最佳意見，但她卻大笑當時並沒有採用。

（即時娛樂）