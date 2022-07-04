ANSONBEAN孖Winka首度合唱 演繹《明日戰記》主題曲 (17:51)

由古天樂﹑劉青雲﹑姜皓文和劉嘉玲等合演的科幻電影《明日戰記》將於8月25日在港上映。

為電影創作配樂的陳光榮，同時為《明》撰寫主題曲《明日之明日》，並由ANSONBEAN（陳毅燊）及COLLAR成員Winka（陳泳伽）演繹。透過2位年輕歌手的演繹，展示出人類在面對巨大挑戰時，能團結一致及無畏無懼﹑鼓起勇氣，將不可能變成可能。

ANSONBEAN當初知道自己獲邀唱這部電影主題曲，感到榮幸和緊張，這歌曲很多高音位，對他很有挑戰性，為了有最佳表現， ANSONBEAN錄音前盡力練習，更與歌曲監製陳光榮溝通，把練習的Demo傳給監製，被陳光榮稱讚勤力又認真。

Winka則說：「我平時收到新歌，會先了解是什麼曲風和種類，然後就會做功課，特別聽多些該類型的歌，但是這首歌好特別，定義不到是哪一種類型，它是為《明日戰記》度身訂做的。我錄音之前將歌曲聽了好多次，因為這首歌情感拿捏要很到位，不是唱得很有型便可以，不可以用單一情緒唱出來。今次第一次和監製陳光榮合作，他給予我很大信心，給我很大自由度，與我嘗試多種不同唱法，最後唱出現在這個比較迷幻感覺重的效果。」

Winka表示被歌詞深深感動：「歌詞最深刻是『絕望下結集同路 原來能逆風去』，令我感覺到有時面對逆境，只要大家有相同信念，結集大家力量，事情會有可能做到，亦剛好濃縮整套電影主要意念。剛好和我守護信念一樣，如我和COLLAR般，大家在這個階段要經歷不同的挑戰，只要我們都咬馬牙關，就可以一齊渡過。」

陳光榮亦表示因為電影中劉青雲一句對白「我哋要繼續行落去」，造就了這首電影主題曲，副歌第一句歌詞裏寫的「一齊一齊 繼續行落去」，就是希望把看畢電影的感受，都放進去電影主題曲之中。

（即時娛樂）