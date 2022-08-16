古天樂孖朱鑑然胡子彤拍電影廣告谷戲 杜汶澤柳俊江力撐古仔 (18:27)

電影《明日戰記》總監製及主演的古天樂（古仔），連日來不遺餘力宣傳新戲，古仔在宣傳上亦參與不少，包括把《明》當作「產品」一樣，為電影拍了3款不一樣廣告，並特意找來朱鑑然、胡子彤一同演出，古天樂說：「通常電影廣告都係一嚟就去預告片，我想件事好玩啲，開心啲，香港電影史上好少做甚至乎冇做過嘅宣傳。」

另外，不少藝人也在社交網力撐古仔新戲，杜汶澤昨午在社交網曾寫道：「當古天樂需要別人支持的時候，你可能會覺得願意幫忙的人只想拍馬屁，你會這樣想，那只是因為你不清楚姓古的這個人，曾經救過多少人...」TVB前新聞主播柳俊江日前也在社交網分享看完《明日戰記》感受：「有幸同古老闆討論過一啲劇本上嘅睇法，佢喜歡簡單直接，盡快入正題，唔喜歡故弄玄虛，浪費時間喺不必要嘅伏線上，令觀眾『等』到失去興趣。而《明日戰記》，基本上呈現佢嘅方針：簡單明快，不拘小節。

做到呢一種徹底嘅直接，我認為是回歸港產電影一種最原始嘅風格，只係換上前無古人嘅世界級特技包裝，絕對係一種港產片嘅新舊碰撞。」

談到戲中人物角色，柳俊江寫道：「焦點當然落喺古天樂和劉青雲身上，難得係兩位演繹嘅，完全係我哋由細睇到大嘅古天樂同劉青雲！古天樂保留經典幽默碎咀，劉青雲亦都莊諧並重，冇因為要做英雄而變得離地。值得一讚係姜皓文嘅綠葉角色，演得好有層次。相對地，劉嘉玲張家輝只負責功能性角色，木口木面，失色不少。

以戲論戲，劇情對白未必係最好，勝在娛樂性十足，港產科幻特技亦係前無古人。係咪後無來者？香港人如果都唔入場支持，未來邊有人敢做？唔使講嘢，撐啦！」

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（即時娛樂）