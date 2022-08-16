三大平台劇集《變形女俠》《魔戒》《龍之家族》同日首映 (18:39)

《黑豹》男星米高佐敦、亞馬遜創辦人貝索斯亦跟女友Lauren Sanchez出席《魔戒：力量之戒》首映禮。（法新社）

塔緹安娜瑪斯蘭尼、馬辛保哲及麥史密夫分別在《變形女俠：律政英雌》、《魔戒：力量之戒》及《龍之家族》演重要角色。（法新社）

Marvel新劇《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk: Attorney at Law）本月18日（周四）在串流平台Disney+上架，昨日在荷李活舉行首映禮，卻與下月2日在亞馬遜Prime Video首播的《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）打對台，至於本月22日上架的HBO重頭劇、《權力遊戲》外傳《龍之家族》（House of the Dragon），亦於同日在倫敦首映，可見串流平台競爭激烈，劇集都盡量提早宣傳。

其中Marvel電影宇宙第四階段作品《變形女俠：律政英雌》，由《黑色孤兒》塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）及馬克路法奴（Mark Ruffalo）主演，兩人均有亮相首映禮。《魔戒：力量之戒》改編自 J. R. R. 托爾金原著小說，據報跟《魔戒》電影版不同，講述主要角色面對中土世界內邪惡勢力再度崛起的故事，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）亦跟女友Lauren Sanchez拍拖到場以示支持。

（即時娛樂）