三大平台劇集《變形女俠》《魔戒》《龍之家族》同日首映 (18:39)

Marvel新劇《變形女俠:律政英雌》(She-Hulk: Attorney at Law)本月18日(周四)在串流平台Disney+上架,昨日在荷李活舉行首映禮,卻與下月2日在亞馬遜Prime Video首播的《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)打對台,至於本月22日上架的HBO重頭劇、《權力遊戲》外傳《龍之家族》(House of the Dragon),亦於同日在倫敦首映,可見串流平台競爭激烈,劇集都盡量提早宣傳。

其中Marvel電影宇宙第四階段作品《變形女俠:律政英雌》,由《黑色孤兒》塔緹安娜瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany)及馬克路法奴(Mark Ruffalo)主演,兩人均有亮相首映禮。《魔戒:力量之戒》改編自 J. R. R. 托爾金原著小說,據報跟《魔戒》電影版不同,講述主要角色面對中土世界內邪惡勢力再度崛起的故事,亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)亦跟女友Lauren Sanchez拍拖到場以示支持。

(即時娛樂)