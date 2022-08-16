余詠珊2000萬炮製《就是青春》 力捧翻版胡鴻鈞與炎明熹勁敵 (21:41)

香港開電視首個選秀節目《就是青春》今日舉行記者會，18名參賽者首度登場。無綫前高層余詠珊離開TVB後，《就是青春》是她頭炮製作節目，她跟何哲圖以製作單位代表身份出席活動，透露節目製作費高達2000萬，交由市民投票選出優秀的樂壇生力軍。

余詠珊和何哲圖一同受訪，問到今次賽制？余詠珊表示暫時想法是不會有行內人評審，每次比賽會請77位來自不同階層的觀眾組成評審組合，同時也會有網上投票，盡量將賽果交由市民投票選出。何哲圖相信觀眾眼睛是雪亮的。《就是青春》首集將於9月24日播出，共15集。余詠珊透露節目製作費高達2000萬，大部份參賽者已簽約何哲圖的星演國際有限公司，希望培育他們成為開電視的寶藏，往後他們亦會每年舉辦一次，為娛樂圈注入新血。

18名參賽者中，年紀最細13歲，最大27歲。19歲洪韻騏（Wincy）被視為炎明熹勁敵，與參加過《全民造星III》的「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John）均備受注目。問及Wincy被捧為炎明熹勁敵？余詠珊不同意比較，樂壇永遠需要新人，他們當時也覺得炎明熹是很有價值的歌手。她爆Wincy因此很大心理壓力，要為她進行心理輔導。至於是否有心將John打造成另一個胡鴻鈞？余詠珊覺得兩人真的好似樣，但John並非「翻版胡鴻鈞」，他跳舞非常厲害。

Wincy承認「炎明熹勁敵」之名好大壓力，炎明熹是自己欣賞的歌手，大家各有特色，她會繼續努力，讓觀眾看到她不同一面。林躍翰不介意被指似胡鴻鈞，說：「我之前曾跟他合作拍跳舞片，但本身跟他不認識。」談到曾參加過兩次《全民造星》，他承認很想入行，並一直把握機會去嘗試，對今次比賽亦有信心。

（即時娛樂）