楊洛婷親解1歲B仔戴矯型頭盔原因 Tristan患扁頭綜合症 (11:49)

原來Tristan在2個月大時，頭部一直只轉向左側，令頭仔變扁，幸經治療並戴了矯型頭盔後，情况有改善。（Ig圖片）

楊洛婷和Tim的囝囝因為患扁頭綜合症裏的中等平頭，所以過去幾個月要戴矯型頭盔生活。（Ig圖片）

楊洛婷和Dear Jane主音老公Tim（黃天翱）婚有育有一對仔女，1歲囝囝Tristan在過去幾個月要戴住矯型頭盔生活，昨晚（16日）在社交網撰長文並貼相貼片親解箇中原因。

她寫道：「芯哥頭盔畢業啦﹗過去呢幾個月好多人都問我，點解芯哥成日都要戴頭盔？

其實Tristan 2個月大時，我哋開始發現佢頭部一直只轉向左側，令頭仔變扁，我試過好多方法，例如用人手幫佢轉向右方、按摩、BB枕頭、矯形啫喱枕頭，但佢每次用啫喱枕頭都大喊大叫。

直到佢6個月大時，我開始擔心，因為Tristan左方嘅扁頭越來越明顯，當時，我堂細佬同我講述佢個仔嘅經歷，如不正視情況就會越來越嚴重，並介紹我訂造矯型頭盔。

經過治療師嘅evaluation（評估），我哋知道Tristan嘅頭型，係屬於扁頭綜合症裏面嘅中等平頭，有輕微不對稱，主要集中在左後邊。

頭盔治療嘅黃金時間，一般係喺BB四至八個月大進行，效果最為理想。而Tristan當時係大約7個半月大開始頭盔治療，啱啱趕得切黃金時間，俗語話『腦筍（囟）未生埋』，之前嘅時間去幫Tristan改善頭型。」

楊洛婷坦言自己也考慮一段時間，因為價錢不便宜，但醫生表示如果不處理，最嚴重後果會影響前額、耳仔不對稱、重心向前傾、頸背肌肉拉扯，甚至面容發展，影響平衡力，所以兩公婆決定試一試。

她寫道：「好彩Tristan戴上頭盔後冇唔適應，首日戴一小時，第二日戴兩小時，之後全日戴上23小時，連睡覺都要戴著。頭盔嘅質料好似發泡膠，Tristan戴咗一個月，已經可以向右面擰，情況改善咗好多。

起初戴頭盔要每半個月見治療師調校Size，之後每一個月見一次就可以。除咗矯型外，我哋發覺仲有保護佢嗰頭仔嘅作用，因為Tanya（女兒）成日抱佢，經常差點撞到細佬嗰頭。

雖然7個半月大的BB一般頭圍生長速度開始減慢，但Tristan經過5個多月嘅頭盔治療，佢嘅改善成績好明顯，而家已對稱，可以畢業啦﹗」

（即時娛樂）