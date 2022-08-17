《明日戰記》內地票房失利 網傳跟戲院「偷票房」有關 (15:29)

《明日戰記》的官方微博亦有談及此事。（微博截圖）

由古天樂（古仔）﹑劉青雲﹑姜皓文﹑劉嘉玲和張家輝等合演，耗資逾4.5億元的電影《明日戰記》，電影在內地票房失利，未如理想，近日有傳《明日戰記》疑受近年內地常見的「偷票房」問題影響，電影的官方微博也有談及此事。

《明日戰記》的官方微博帖文提到，有觀眾在台戶公眾號購買戲票，但到戲院後領取到的，竟是另一部電影《獨行月球》戲票，甚至有戲院職員叫觀眾，用《獨行月球》戲票去播放《明日戰記》的電影廳看戲，相片中亦顯示：「出票時卻變成了獨行月球。」

該微博帖文寫道：「電影《明日戰記》正在熱映中，真心感謝廣大觀眾的支持與熱愛。近日我們關注到，有用戶通過江西某商家公眾賬號購買《明日戰記》電影票。用戶通過該公眾賬號購票，顧客下單後公眾賬號在後台通過非常規方式下單購票，合成出票信息發送顧客。該公眾賬號通過收集各平臺低價活動獲取特價票，再通過公眾號轉賣給顧客，進而賺取差價。

另外，該公眾賬號在轉賣電影票時，錯誤將《明日戰記》出票成其他影片，進一步造成用戶困惑。

經與宜春萬達影城核實，該公眾賬號并未獲得該影城授權許可，也未與影城簽訂任何合作協議的情況下，擅自對外公開出售宜春萬達影城電影票，存在侵權行為。對此，我方已向相關部門反映并查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為。每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」

至於電影《獨行月球》昨天亦在官方微博發聲明：

「致所有關心《獨行月球》的觀眾：

電影《獨行月球》從籌備到上映歷經五年，主創團隊和所有為此片付出的工作人員始終懷抱真誠，竭力把陽光下的歡笑和感動帶給銀幕前的廣大觀眾。

近日，網絡上突然出現一批“《獨行月球》偷票房”的惡意不實言論，這讓所有參與這部電影創作、製片和發行的工作人員深感痛心和憤怒。我們不能姑息和縱容這種惡意、隨意造謠中傷行為，《獨行月球》劇組已委托第三方律師事務所進行證據採集和保全措施，隨時採取法律手段，堅決維護一部電影應有的尊嚴和正常合法權益。」

（即時娛樂）