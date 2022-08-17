張沛樂「泰」解放 懶理身材食完先減 自爆跟死神擦身而過 (17:18)

香港開電視旅遊節目《重新出發》，逢星期一至五晚上9時播映。節目雲集一眾索女張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤及Hirari等擔任主持。

節目播映至今，主持們已遊走韓國、新加坡及馬來西亞等旅遊勝地，周四（18日）將推出一連7集的「泰國篇」，由沙律帶觀眾遊泰國曼谷及芭提雅。

「泰國篇」尚未出街，焦點已落在沙律的泳裝環節上，沙律表示相當享受旅程，皆因由朝食到晚，為觀眾介紹泰國好玩熱點，寓工作於娛樂。她笑言在旅程中胖了不少，但沒有因為要穿泳裝上陣而禁食，她說：「梗係有肥啦，成個節目，觀眾都會睇住我食嘢，每日工作都好頻密，所以唔使諗太多、唔使顧及身形，返嚟先再減，冇得擔心太多。」

整個旅程，最叫沙律難忘的，是首次玩人造衝浪，她興奮表示：「第一次玩，有教練在旁用心教導，我最尾成功上到水，不過呢個活動，用晒全身肌肉，所以玩完之後全身肌肉都好痛，痛到轉身都轉唔到，條頸扯住。」

拍攝玩人造衝浪當天，沙律形容自己跟「死神」擦身而過，她記得當時坐在芭蕉樹下稍作休息，突然一塊巨型芭蕉葉從天而降，她指：「我當時都未識驚，仲去拎起塊葉，原來非常重，如果當時跌落嚟扑中我，我一定有事，所以好似同死神擦身而過咁。」

（即時娛樂）