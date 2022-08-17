失衡凶間｜蘇麗珊被火花灼傷心口 頂硬上繼續拍攝 (17:39)

蘇麗珊被火花灼傷心口，不過她仍堅持頂硬上繼續拍攝。（大會提供）

蘇麗珊在電影《失衡凶間》的《死場》故事中，飾演一名「探靈KOL」，帶著攝影機在商場探險，更身陷險境，期間她追拍私家車著火一幕，與火花零距離，結果心口被灼傷，但她忍痛頂硬上。

戲中蘇麗珊追住一架著火的私家車在街上跑，她眼看私家車被大火吞噬，事後問她驚嗎？她口震震地說：「嘩，好大火，好震撼，原來我隔咁遠，都感到啲火好熱！」

之後她要拍攝呆望私家車被大火吞噬而落淚的鏡頭，劇組以燒焊製造火花效果，而蘇麗珊被火花正面噴，身穿短裙的她表現淡定，而導演和工作人員就好緊張。拍攝時，多次問她是否還可以，她做手勢示意無問題，可以繼續拍攝，同時她一直保持傷心流淚，果然交足戲。拍攝背面時，陳果導演親自跪在地上，用白紙遮擋蘇麗珊的臉試位，然後親自提攝影機拍攝。

正當一切都順利時，直到最後一個鏡頭完結，蘇麗珊坦言心口被灼傷，她說：「我以為著住外套會無事，點知啲火花咁古惑，飛到入去仲燒穿咗裏面件tee，有個窿，當時心口位有少少痛。」她檢查衣服被燒穿窿的地方和自己後，說：「只有一點紅咗，無事。（你當時做乜唔走開？）導演一日唔嗌Cut，我都要繼續做！」

（即時娛樂）