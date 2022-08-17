泳兒暗黑風格歌曲創事業高峰 10月2日九展開騷 (18:33)

泳兒近年憑一系列的暗黑風格歌曲，如《溝渠暢泳》、《荊棘海》等橫掃不少歌曲獎項，《溝》更為她首奪「五台冠軍歌」；早前推出的《早上37.2度》則成為她第2首「五台冠軍」作品，事業再上高峰。

今日（17日）泳兒宣布於10月2日，假九展Star Hall舉行《Vincy Chan Breaking Live 2022》演唱會。

繼2019年的演唱會後，泳兒事隔3年再開騷，她興奮說：「今次係我轉咗暗黑系列之後，第一個個人演唱會。」演唱會主題為「Breaking」，亦寓意她這幾年的break through（突破），要衝出舒適圈，重新審視，把自己舊有概念粉碎，然後重新整理、沉澱，她說：「喺呢個過程中，我搵到自己嘅方向、想做嘅音樂，唔再留喺自己嘅舒適圈，所以諗到『Breaking』呢個theme｜作為今次演唱會嘅主題。」

拍攝海報當日，她換了3個造型，這次拍攝亦是泳兒最輕鬆一次，除了跟創意總監、攝影師、美指及造型師等合作無間，默契十足讓整個拍攝順利，另一個拍攝順利原因，是這次泳兒不需要太多郁動，每個造型只可作有限度動作。

其中一個造型是泳兒頭部從圓形木板伸出，猶如舞台的升降台，在台下升上台面的感覺，她說：「因為木板個窿都係細嘅，戴住嘅耳飾又比較大，所以係唔需要郁之下｜快速完成拍攝；而另一個造型服裝Cutting好貼身，兼長度過埋膝頭，只可以小碎步咁行，又係唔使郁系列。」

另外，泳兒今天（17日）到電台宣傳新歌《18部半》，她表示九展騷暫時只開1場，今次主要想跟歌迷見面，即使開一場也感壓力，場數貴精不貴多，如反應好才考慮加場，亦希望有機會進軍紅館。

泳兒籌備個唱同時四出宣傳新歌，加上為《聲夢傳奇2》錄影，她忙到沒時間休息，平均日睡約3小時。她說：「每日近天亮才睡，所以樣子好殘，都擔心影響表現，惟有開騷前盡量多飲暖水養聲。」她表示不介意打破個人性感底線，屆時在台上玩即場換衫；又預告演出流程緊湊，沒有俗稱「廁所位」。

（即時娛樂）