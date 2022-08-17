《飯戲攻心》9.7中秋檔上映 張繼聰翻唱學友金曲《還是覺得你最好》 (18:35)

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文合演的電影《飯戲攻心》，將於今個中秋齊人開飯上映。

戲中飾演二佬的張繼聰，重新演繹歌神張學友經典金曲《還是覺得你最好》，作為電影宣傳曲，相信會勾起不少人的回憶。

電影宣傳曲《還是覺得你最好》將《飯戲攻心》部分畫面剪輯出來，在短短2分幾鐘片段，可清楚了解一眾主演的關係，例如：大佬子華成為Stephy的前度，Stephy後來又跟二佬張繼聰走在一起，重新出現在子華面前，而子華亦對她念念不忘，不過身為大佬難頂也得頂下去，對於這個錯綜複雜的關係，不是平常人能夠應對，而這3兄弟更不能夠因為一個女人而傷了和氣，愛情和兄弟情之間發生衝突，究竟Stephy最終情歸何處呢？

夭心夭肺的歌詞，正是眾人最貼切的寫照：「是情是愛是緣是痛，今日我卻竟都不知道」，單看子華、阿聰和Stephy的三角關係，Stephy成為阿聰女友後，可惜2同牀異夢，子華突然又帶了對他傾慕已久的林明禎回家，究竟誰人才是自己的摯愛？

至於最抵死的王菀之和陳湛文，這對恩愛冤家整天鬥氣，碰上另外4人奇特氣場，一枱6人的飯桌，又可否安然無恙地開飯？拍攝期間，大家哼起《還》這首歌，連子華也開金口哼出旋律，為他對Stephy的感情留下記號，場面動人。

另外，一張應景的人月兩團圓電影海報曝光，子華、阿聰、Stephy和明禎擺出戲中的招牌甫士，海報寓意有家人的地方便是家，最緊要一家人團圓食飯，既溫情又深情。

（即時娛樂）