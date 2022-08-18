李元元Ig帳號復活 Lucy媽媽學會心廣 獲陌生人鼓勵嗌加油 (11:59)

李璨琛（Sam）太太梁志瑩日前將4歲囡囡李元元（Lucy）形容為「廟街流鶯」，惹網民反感，斥用詞不當。事後Lucy的Ig帳號被消失，有指是梁志瑩避免網民圍攻而刪除帳號，但梁志瑩在另一Ig帳號澄清，她無刪走Lucy的Ig帳號，至昨天（17日）Lucy的Ig已「復活」，而該爭議帖文仍然存在，但Lucy媽媽已將「廟街流鶯」改為「廟街流星」。

昨晚梁志瑩貼了和囡囡Lucy合照，並表示終於取回Ig帳號，一切也平安。她寫道：「昨天吃魚蛋粉，旁邊坐着的女仕臨走前叫我加油。然後街上有個陌生人（對﹗是陌生人）走上前，很冒昧的拍拍我膊頭，跟我說聲LU媽加油呀！

然後網絡上有很多人主動教我應怎樣做，最後還有很仗義的幫我把問題極速解決了的三位女俠，我想在座的LU粉都應該要感謝她們。

每個人都有權利去選擇他們想相信的故事，也想說因為學會心廣，一切的說話也成為浮煙。別人替你落下什麼註解，其實並不重要，最重要還是你如何看待自己 #有個LU粉提議用唔返lucyisgood就開個新嘅叫lucyisgreat #就係需要你呢種vibe」。

（即時娛樂）