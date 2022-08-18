無窮之路II｜陳貝兒再挑戰難度 上山下海尋覓捍衛生態感人故事 (12:47)

陳貝兒和攝製隊一再挑戰難度，拍攝期間遇暴風雪及零下低溫。（大會提供）

由陳貝兒主持的《無窮之路II—無價之保》，將於8月25日晚上播映。（大會提供）

由陳貝兒主持的《無窮之路II—無價之保》，將於本月25日起逢周四、周五晚10點半翡翠台播映。

今季5人攝製小隊繼續秉持「堅毅不屈」求真精神，耗時2個多月，走遍內地10多個省市，包括青海省、雲南省、新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區、海南省等；從內地最北拍到最南、追尋「小人物大故事」。

攝製隊踏上生態修復之路，與觀眾見證生態如何因各種原因遭受破壞；政府與老百姓及年輕人，如何召集「一己綿力」，守護環境生態及大自然。

攝製隊今季走遍大江南北拍攝，由於要配合防疫，拍攝過程繁複，行程亦要配合隔離等問題變得緊湊，休息時間少之又少，陳貝兒受訪時說：「很多時候是忙到夜晚，搭乘夜機飛到第二個地方，第二天清早繼續開機拍攝。」

除了分秒必爭，大自然給予的考驗，包括狂風暴雪來襲、零下超低溫以及接近40度高溫、高達海拔4700米低氧含量環境，均提高拍攝難度，攝影師及陳貝兒身體狀况，更一度響起警號。

今季5人攝製小隊除了繼續挑戰「高度」爬天山之餘，更會「落海」潛水種植珊瑚，這些對陳貝兒來說均是新體驗、新嘗試。

（即時娛樂）