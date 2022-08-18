有個閨密叫祖藍｜昔日同窗驚喜現身話當年 祖兒感動落淚 (13:21)

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，周日（21日）播出第四集，嘉賓是祖藍小學同學容祖兒。製作組還原「課室」讓「孖祖」重拾小學時「那些年」，2人先後要通過多項「快速考試」，包括美術、音樂及體育題等，輸家需接受由「東南西北」決定出來的大懲罰。

祖藍坦言小學時好「乞人憎」，並大爆祖兒很受男同學歡迎，指曾有男同學請教他追求祖兒之道，祖藍說：「我斜對面都有同學鍾意你㗎，啲男仔都係鍾意成熟同有女人味嘅女仔。」祖兒聞言感嘆：「反而大個咗冇乜呢啲嘢（有人追），其實好想搵番細個斯文感覺，我覺得我愈大，愈似一個男人，忽略咗做女仔嘅溫柔。」

問到2人有否曾經「鍾意過對方」，祖兒即時嚇至噴飯狀，但又貪過癮追問祖藍曾否「動情」，祖藍停頓3秒後即打圓場：「唔夠膽諗，高過我點夠膽諗？」祖兒聞言抵死反駁：「但大部分人都高過你喎。」

製作組還事先準備了2人當年六年班班相，「孖祖」一見到即八卦地跟循照片，追尋昔日回憶，除了對自己小時候「尊容」各有不滿，眼利的「孖祖」還鬥快尋找彼此初戀對象，更興奮大爆「對象」中文全名，嚇得祖兒急忙阻止：「喂！唔好講人全名啦！」祖藍再大爆認知中祖兒的「曖昩名單」，當中竟然有李克勤，2人聽到「李克勤」三個字時，不約而同爆笑。

本集還有感人位，製作組安排2人昔日老師及同窗，在節目中神秘現身，感人的是，每位亮相嘉賓對祖兒讚不絕口，其中一名祖兒由小學認識到現在的閨密，更大爆祖兒初入行時辛酸史，及祖兒小時候「單純事件簿」。面對突如其來的驚喜，及昔日回憶的衝擊，祖兒與祖藍感動流淚，場面感人。

（即時娛樂）