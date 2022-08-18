黃柏高暴飲暴食兼工作忙碌 經歷患病知驚 以水代酒保健康 (14:01)

黃柏高過往工作忙碌經常應酬，曾被拍到飲到醉醺醺的照片，現時他以水代酒。（資料圖片/大會提供）

著名經理人黃柏高（Paco）早前患病，近年已痊癒，並深居簡出專注調理身體。甚少露面的Paco，亮相由張沅薇、可宜、鄭啟泰主持的網上平台健康資訊節目《醫師Talk》擔任嘉賓，分享近况及健康秘訣。精神飽滿的Paco透露，近况以養生為主，他說：「最緊要有命先，原來我仲生存到喎，咁先有機會（做其他工作）。」

回首過去，Paco坦言工作忙碌令他忽略健康，暴飲暴食作風，亦是他身體出警號的主因，他說：「唔知道有朝一日自己要停落嚟，到病咗先知道，真係原來會死，過程真係好辛苦，要真正經歷過，然後先明白要愛惜身體。」

Paco笑言養生經歷比任何人都多，他透露兩樣養生秘訣，一是有充足睡眠，二是多喝水，他謂：「以前我嘅『生命之水』係威士忌，依家係飲水，我嘅養生格言係飲多啲水、瞓多啲覺。」

自言以前醉醒多過瞓醒的Paco，表示過往不時有人勸他改掉壞習慣，但他只當作耳邊風，不過經歷過今次患病，令他明白健康重要，他指：「瞓醒又可以Enjoy新嘅一日，好難得。」

問到Paco可有食補充品調理身子？他笑說：「以前我係以唔好嘅態度，去執行食呢啲補充品，Double人哋嘅份量，人哋話食一粒，自己就食三粒，以為可以增強，但其實係Over咗，適量就好。」

（即時娛樂）