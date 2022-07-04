樓價有得估｜一蚊Joe租住西半山三房單位 黃美棋重演《行運》經典場面 (16:24)

呂慧儀和蘇韻姿﹑李偉健和鄭世豪﹑林正峰和林景程﹑崔建邦和謝雪心擔任節目嘉賓玩遊戲。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持的節目《樓價有得估》。

今晚（18日）播出第5集，嘉賓陣容為謝雪心、崔建邦對戰林正峰、林景程。是集外景主持黃婧靈（波波）帶大家參觀「租金大豪客」單位，「一蚊Joe」游莨維原來在豪宅區西半山，租住了一個三房單位連車位，並花了10多萬裝修：「地方唔算大，所以要向高空發展，其中兩間房都係擺碌架床。」

至於另一「大豪客」則是J2ers之一的葉靖儀，她與兩個家姐在九龍灣甲級商廈，租了一間1300呎的Studio教瑜伽，Studio樓底夠高之餘又對住海景，學員可以邊做空中瑜伽邊歎靚景！林正峰因「車位」問題兩度受挫，一度激動至面紅，遭Do姐取笑：「點解你咁易面紅嘅？」

周五（19日）晚播出第6集，上演《愛．回家之開心速遞》內鬥篇，；由「熊家」的呂慧儀、蘇韻姿決戰「龍家」的鄭世豪、李偉健。

是集波波帶大家參觀「七線人棄王」林浩文及黃美棋的餐廳，林浩文在中環租了一個900呎舖位開餐廳，餐廳裝潢甚有格調，讓人如置身雨林般；而在將軍澳中心開了餐廳的黃美棋，則透露開餐廳是其人生目標之一。另童星出身的黃美棋，將聯同波波重演其成名作《行運一條龍》的經典場面，十分過癮。

（即時娛樂）