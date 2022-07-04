校花校草2022｜皓嵐孖Shadow膺傳媒喜愛大獎 19歲吳伊琳捲買票風波 (17:17)

《校花校草2022：從現在發掘未來》今天（18日）舉行21強傳媒見面會，王紫影（Shadow）和劉皓嵐（皓嵐）先拔頭籌，獲現場記者票選為「傳媒最喜愛大獎」得主。

14歲的皓嵐是校草中年紀最小，但票數最高，憑15009票成為21強「票王」。他自言幕前經驗的確比其他參賽者較多，但不認為會因此有著數，他也有努力過、辛苦過才去到這個位置，對自己有信心，會在比賽中展現最真的自己。

問他想向影視還是唱歌方面發展？皓嵐希望未來10年能嘗試更多不同的東西，相信自己能夠應付到。

21歲Shadow則在21強校花票數中第二高，問她會如何拉票？她笑言：「都是緣分。我覺得最重要是讓觀眾覺得合眼緣，之後會在比賽中盡力展現自己。」對於被指是翻版迪麗熱巴，Shadow不覺得似，對方靚一點，她說：「不過這個標籤可能能讓大家更易記得我，我對自己都有信心，否則都不會參加比賽。」

19歲的吳伊琳（510）憑16698票入圍成為21強「票后」，對於今天失獎她未感失望。談到被網民質疑有買票之嫌？510表示公司已盡量用最公平的方法解決了事件，將懷疑買的票扣除，她說：「我沒有因此不開心，因我沒有做過。（如何保持票后強勢？）沒有，盡量做好自己，我覺得『九唔搭八』的性格是我優勢。」

同樣19歲的陳欣欣（Abbie）自覺優勢是有舞台劇和演出經驗。對網民將焦點聚焦身材？Abbie表示沒不開心，這也是屬於她的特徵，亦有網民DM說欣賞她對舞台的熱誠。Abbie力壓阿夢取得校花10強最後一席，但惹來不少網民不滿，覺得她不值？Abbie說：「我不會泄氣，都是觀眾投出來的，而且有很多因素，總之我會努力表現自己。」

（即時娛樂）