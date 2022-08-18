《殺出個黃昏》《智齒》祝捷會 四料影帝謝賢自爆買獎 (18:30)

第四十屆香港電影金像獎頒獎典禮於上月17日圓滿結束，影帝謝賢日前聯同《殺出個黃昏》監製及編劇林家棟、演員林雪、鍾雪瑩、邵卓堯、羅永昌及一眾幕後人員；《智齒》影后劉雅瑟、監製黃柏高、演員廖子妤、灰熊等出席祝捷會。

「香港電影導演會」代表導演莊文強更向謝賢、劉雅瑟補頒2021年度香港電影導演會「最佳男主角」及「最佳女主角」獎座。電影公司同場為黃柏高補祝並為四哥預祝生日，場面熱鬧。

過去一年，《殺出個黃昏》共囊括：香港電影評論學會大奬「最佳男演員」、「最佳編劇、「推薦電影」﹑香港電影金像獎「最佳男主角」﹑香港電影導演會「最佳男主角」、香港電影編劇家協會「最佳電影角色獎」及「年度推薦劇本獎」、倫敦東亞電影節「特別表揚獎」和溫哥華國際電影節「觀眾最喜愛亞洲電影」等9項殊榮，四哥更憑「田立秋」一角膺四料影帝。

四哥感謝觀眾給他的掌聲，並答應影迷一定會繼續演下去。被問得獎感受，四哥隨即大騷幽默本色：「其實我係買獎！」家棟笑指：「四哥以前掛住玩潛水車同打獵，唔得閒啫！」對於會否原班人馬再拍續集，四哥：「問佢（家棟）啦！」家棟說：「你唔好加價！」林雪和鍾雪瑩均異口同聲表示，非常掛念身在馬來西亞的馮寶寶，好期待下一次再同寶寶姐合作。

《智齒》亦獲9項殊榮，劉雅瑟奪香港電影金像獎「最佳女主角」、香港電影導演會「最佳女主角」及香港電影評論學會大奬「最佳女演員」。

對於榮升3料影后，雅瑟謙虛說：「三個奬項都是千斤重，怎樣都要帶回家慢慢欣賞。真的非常感謝鄭保瑞導演，沒有他就沒有我，也感謝家棟哥，讓我從中知道整個團隊的流動性至為重要。謝謝所有喜歡《智齒》的人，我對大家來說是陌生的，謝謝大家對我演王桃這個角色的認可。」被問到可有考慮再接拍鄭保瑞導演的電影？劉雅瑟笑言：「鄭導演係黐線，其實我都是，不休息不吃飯我都可以！」

（即時娛樂）