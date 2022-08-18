說出你的願望｜池昌旭虐心戲惹共鳴 數分鐘演活兩極情緒獲讚 (19:02)

由「韓劇男神」池昌旭、秀英和成東鎰主演的Viu Original原創韓劇《說出你的願望》，以「臨終關懷」為題材，劇中主角致力協助病患實現心願，幕幕賺人熱淚，更被韓國網民評為「本年度不可錯過的感人韓劇」。劇中幾個刺激淚腺的場面觸動人心，劇迷可透過「黃Viu煲劇平台」

首集劇情講述對於人生感到絕望的尹僑萊（池昌旭飾）刑滿出獄後，帶著命不久矣的愛犬「兒子」，租住豪華酒店為自己慶祝生日，但是從小被人遺棄的他，並不知道自己的出身和生日；他漫無目的帶著「兒子」看海、卻空虛得眼淚直流，最後更難過地抱著愛犬往海裏走去，幸好被臨終關懷醫院的「精靈團隊」志工班長姜泰植（成東鎰飾）及時拉住。不少觀眾大讚池昌旭在短短數分鐘裏，演活兩極情緒，而他和「兒子」的相處，也成功引起愛犬人士的共鳴，讓人泛淚。

劇中尹僑萊為了履行社會服務令，而到安寧醫院擔任志工，滿足臨終病人的遺願；而他的第一個委托服務，就是把僅剩一周性命的老人，帶到曾經生活大半輩子的房子，度過最後時光。經過「精靈團隊」的努力，老人順利回到過去的家，尹僑萊問他：「爺爺，你不害怕死亡嗎？」其後更向患者吐心聲：「我有點怕死，活著卻更讓我感到畏懼，我該怎麼辦才好？」老人緊握他的雙手說：「謝謝你載我回家。」

這是僑萊人生第一次被人感謝、得到重視，他瞬間雙眼通紅，還叮囑老人隨意吩咐他；此外，他更連夜布置柿子樹，希望讓對方回到最懷念的時光。尹僑萊對未來存疑的態度，正好戳中部分觀眾的心聲；而他在幫助患者的同時，自己也從中得到治癒，從而展現出角色間的雙向救贖，讓觀眾會心微笑；劇中亦有談及家人不和、家族爭產、無視死者安寧等元素，現實且虐心的情節也是該劇的一大看點！

（即時娛樂）