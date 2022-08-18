馬國明開附屬卡畀女友湯洛雯 重申有喜訊必交代 (19:58)

馬國明自嘲攝影天分不夠，曾揸相機為女友影寫真，自己覺得拍得好靚，但女友在100張相之中，有98張相感不滿意。（劉永銳攝/Ig圖片）

馬國明、陳豪、胡定欣、張曦雯和唐詩詠等，今天（18日）到油麻地宣傳《白色強人II》。

馬國明與女友湯洛雯（靚湯）在社交網分享親密合照放閃，引來網民追問是否報喜，馬明解釋純粹拍拖食飯時，影到一張女友好喜歡靚相，又說：「我經常都講，若果有喜訊會好清晰向大家交代。」

他大讚高海寧攝影技術，影得好有意境，笑說：「好多事不要見得太清楚，會靚好多。」他又自嘲攝影天分不夠，曾揸相機為女友影寫真，自己覺得拍得好靚，但對方在100張相之中，有98張不滿意。

靚湯曾在訪問中投訴馬明沒有陪伴睇日出、日落，馬明即反駁女友記性差，其實他們已儲齊這兩種拍拖經歷，並笑說：「今次分享合照，見到我們睇日落，另一次試過清晨5、6點跑步睇日出，我們感情已經一日千里，發展到睇晨運！」

馬明最近被好友陳敏之踢爆超級孝順，跟媽媽開聯名戶口出糧，有沒有跟靚湯開聯名戶口？他說：「遲一點考慮，這些是男人要做的，她暫時只叫我開附屬卡給她。」

靚湯近日被人冒認在社交網向親友借錢，馬明代女友呼籲大家不要上當，絕對無需要借錢，社交網存在危險性，大家需要小心。他又說：「幾年前我都曾被人冒認在馬來西亞向粉絲借錢，幸好粉絲們夠精明，懂得向他先求證事件的真確性，他當時都立即發聲明公告自己沒有經濟問題。」

（即時娛樂）