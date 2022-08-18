明日戰記｜導演吳炫輝感謝古天樂給予信心 姜皓文不介意被刪戲 (22:01)

導演吳炫輝、姜皓文（黑仔）宣傳科幻電影《明日戰記》，吳炫輝曾奪金像獎、金馬獎、亞洲電影大獎「最佳視覺效果」獎，他自認是科幻片迷，跟古天樂一拍即合，首次執導演筒，他表示該片投資高達4.5億元，故事中的大環境、裝甲及至一個電話，都是超現實的物體，需要時間和經驗去創作和處理，製作過程壓力大，多謝老闆兼總監製古天樂給予信心，讓團隊盡情去做。

吳炫輝說：「科幻片在香港好似遙不可及的事，我本身從事特技行業，覺得可嘗試跨越這個領域，但始終要有人肯挑戰，我和古仔都覺得若果一直驚，就沒有下一步，每部電影都有使命，只要做好開拓，好多可能性都會發生。」片尾似埋伏線開續集，吳炫輝稱絕對有可能。

該片花8年打造，但片長只有90分鐘，吳炫輝解釋影片第一剪為119分鐘，經過與古天樂商議後，再濃縮，犧牲一些文戲，希望節奏更緊湊。是否滿意製成品？他說：「在2022年的特技來講，算滿意，我們一直製作望住未來的科技，做特技需要好多技術，做一格需要13小時，今次特技產量達1800個鏡頭，最後用上1700個鏡頭。」他爆古天樂好忙，收工還要照顧其他演員、導演組、道具的事。

黑仔笑言自己的戲份被刪剪，但體諒大家為件事好，他看過影片都覺得很震憾，有份參演和見證香港電影的里程碑，非常感動。他指在內地拍外景，在酷熱天氣下，每日還要提早3小時到場化妝、裝金牙、整髮變裝，試過兩次中暑，但得到這個體驗，辛苦都值得：「老婆都是科幻片迷，知我拍這部戲拯救世球，比我開心幾倍。」

（即時娛樂）