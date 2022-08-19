阿媽有咗第二個｜導演彭秀慧因上映問題遭紐約影迷指責 (13:00)

彭秀慧導演嘆《阿媽有咗第二個》的發行問題不是她能控制的事，她只可代影迷向電影公司反映，希望能有改善。（彭秀慧Ig圖片 / 明報製圖）

毛舜筠、姜濤、柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》上映一星期的票房已破1500萬，成績理想﹗身為《阿媽》導演的彭秀慧開心之餘，卻同時收到大量身在美國的影迷投訴。原來，電影在美國紐約只映一場，而且放映時間是平日的上班時間，甚至後來因技術故障問題而取消放映，令大批影迷非常失望，紛紛私訊彭秀慧投訴，部分粉絲甚至在訊息中激動責罵。彭秀慧今早在社交平台發文安撫，坦言電影發行的事不在她控制範圍之內，她能做的只有向電影公司反映。

彭秀慧在文中說︰「美國嘅朋友，幾個鐘頭之內我收到好多人嘅inbox，每個訊息都好長，都係投訴紐約上畫嘅問題。亦都知道你哋出咗好多力爭取放映，結果依然出現時間唔理想（在平日上班時間放映一場），技術故障無端取消放映，沒有宣傳。我作為導演，發行嘅事我完全唔知情，唔係我去處理，亦唔係我控制範圍之內。早幾日我希望公司幫我嘗試聯絡三藩市戲院，因為大家都知道我嘅屋企人全部都係嗰邊，我希望起碼知道放映時間或者買飛，同樣不得要領。」

彭秀慧向影迷承諾今日嘗試向香港海外發行部反映問題，惟她只能嘗試，不肯定能否改善。她說︰「導演，做好作品係責任，喺香港幫手宣傳我義不容辭，喺社交平台張貼外地上映消息我可以幫手（應該好少香港導演會咁樣做），但係真正落戲院嘅日期時間，就完全唔係我可以觸及嘅範圍。只希望反映後有關方面會嚴正處理。我點會唔想自己嘅作品多啲人睇呢，多謝大家向我反映，明白大家好心急好肉緊甚至好躁，但係希望大家保持禮貌，冇必要用鬧嘅方式同我反映，就算只係一句說話，都可以將你本來支持嘅心變得好傷害性。」

（即時娛樂）