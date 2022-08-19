高鈞賢棄靚仔形象演腦部受創者 被讚演技突飛猛進 (15:39)

高鈞賢闊別無綫6年，前年簽約邵氏後首部拍攝的無綫劇集就是《白色強人II》。他在劇中飾演的關卓軒（Ryan）昨晚終於出場，劇情講述Ryan與李文信（陳豪飾）5年前同為世界醫護團醫生，Ryan回港前代替李文信出勤時發生意外，被子彈射傷頭部，嚴重影響記憶及語言能力。事隔5年，Ryan仍受持續抽搐及手腳不受控制困擾。他有日追賊時被扑暈，被送往明成北醫院後與李文信重逢。Ryan擠出扭曲的笑容，與李文信話當年時突然暈倒，原來其腦內子彈已移近腦幹，心臟隨時停頓。高鈞賢在劇中要全程抽搐地演戲及做出多種不同層次的情緒，獲觀眾讚演技突飛猛進。

導演蘇嘉樂透露與高鈞賢花了很長時間研究角色受創後的肢體動作，兩人經常一邊排練或拍攝時一邊糾正。高鈞賢為演好角色，事前找舞台劇肢體導演黃俊達一起研究。他說︰「嗰時我咁啱上緊佢堂，我自己都有喺網上睇好多資料，睇咗好多子彈留喺腦入面嘅真實個案，亦問過醫生呢啲Case應該係點。我唔想做得太誇張，想盡量自然啲。」談到拍攝時的難忘事，高鈞賢說︰「我好多年冇見馬國明，拍做手術場戲要剪開我啲衫。一Cut機，佢就行入嚟話『靚仔好耐冇見』。」陳豪讚高鈞賢把內心戲演繹得很好，希望將來有機會再合作。

（即時娛樂）