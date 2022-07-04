林家謙紅館騷舞台刪除所有懸吊高空機械装置 部分道具長留台上或影響觀眾視線 (20:00)

林家謙今晚（19日）在紅館舉行首場演唱會，是MIRROR騷意外後首位再於紅館開騷的歌手。

政府於意外後對康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括「要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士」、「暫停使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置」及「租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查租用人加設的機械裝置以確保其安全性」。

大會表示已因應3項短期限制措施而在舞台設計上作出改動，包括刪減了不少升降台設計項目及刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置。過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現的舞台道具，因此要長期放在舞台上，或有機會短時間影響部分觀眾的視線，希望觀眾明白及體諒。大會強調舞台上的機械裝置均獲康文署同意的合資格人士檢查以確保其安全性，所有改動均由舞台工程專業測量師最後簽署測量師報告為准。

大會透露自月初收到政府通知後已作出應變措施，籌劃進度上未受太大影響，康文署亦未有因MIRROR騷的意外而遲交場，他們是如期於13日進場開始舞台工程搭建。大會強調︰「每一次演唱會，我們都做足百分百安全措施，確保台前幕後每一位工作人員的安全，並非今次才加強保護表演者及製作人員的安全。」

至於是次演唱會的保險承辦有否因事故而受影響，大會稱沒有，表示主辦單位為所有台前幕後工作人員購買保險之外，演唱會的贊助「AIA保險」更向各人送多一份保障。

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（即時娛樂）