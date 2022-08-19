林家謙紅館演唱會刪升降台 工作人員人手搬鋼琴轉景 (21:50)

林家謙6場演唱會今晚於紅館舉行首場演出，舞台設計簡約為主，中央位置有巨型眼鏡道具，配合林家謙的形象，還有兩座黑白鋼琴。

演唱會約8時35分開始，林家謙一身白色衣著慢慢從台下步上台，行至鋼琴坐下自彈自唱《一人之境》，為演唱會掀開序幕。他演唱時，頭上裝有大型投射屏幕，播放他唱歌畫面。他唱完後走到台下換衫，期間多名工作人員合力快速搬走白色鋼琴放在樓梯旁，同時搬出兩塊巨型圓形白色屏幕，裝在眼鏡位置用作投射效果。見此情景，觀眾席傳出笑聲。完成「人手操控轉場景裝置」後，林家謙唱出《doodoodoo》。之後工作人員搬出僅幾級高的透明樓梯，讓他站在梯級上唱《夏之風物詩》。捧場嘉賓有鄧麗欣、森美、艾粒、馮允謙等。

數百粉絲一早到紅館外排隊買紀念品，有粉絲印3千把應援扇派發。問到一名女粉絲有否擔心林家謙演唱會未能如期舉行？她說都有擔心，現在舉行好開心，到紅館睇騷亦沒有陰影。有一男一女粉絲穿著日式服裝，配合林家謙《夏之風物詩》歌曲。他們對演唱會能否舉行抱隨緣態度，就算沒有舞台機關，只要林家謙企著唱歌已足夠，不郁動都可以，用燈光及視覺效果配合。

（即時娛樂）