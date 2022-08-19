馬國明梳「韓仔頭」唐詩詠唔認得 湯洛雯爆男友有古怪 (22:49)

黃嘉樂是「鐵馬家族」成員，其中唐詩詠、馬國明與林子善是嘉樂婚禮的兄弟團，可惜「大哥」鄭嘉穎因工作未能參加婚宴。詩詠跟馬明與子善一同接受訪問，他們透露接新娘時有計劃地遲到，因為不能過吉時，所以多個玩新郎的遊戲也因趕時間不用玩。問馬明有否趁機取經？他說：「沒，如果是我，我會將遊戲cut晒，因為我有遊戲恐懼症。」

今日馬明以新形象現身，透露為了梳「韓仔頭」於凌晨3時開始，搞了整整3小時但仍不及新郎哥嘉樂靚仔。唐詩詠說：「他換上這個髮型，我認不出是他，還以為他是18歲的小鮮肉。」

晚上湯洛雯（靚湯）參加婚宴，馬明迎接女友兼陪同接受訪問，對男友的「韓仔頭」成焦點，她澄清不是自己的主意，又反問記者覺得這個髮型有什麼問題？靚湯爆馬明最近有點古怪，染髮又愛扮靚，笑指他可能想在婚宴識女仔。靚湯終於見到「鐵馬家族」的兄弟感興奮，馬明解釋之前未帶女友見「兄弟」因為疫情下大家少見面，鄭嘉穎跟林子善也有小朋友，早陣子也不方便聚會，希望疫情快點過去可以相聚。日前馬明透露會給靚湯送附屬卡，正如他跟媽咪開聯名戶口的意義一樣，是給最親的人才這樣做。靚湯隨即指馬明還未行動送附屬卡，她反過來豪氣說：「我開畀你！」

今晚出席婚宴還有汪明荃、林夏薇、劉佩玥、張頴康與太太、徐榮、林淑敏、趙希洛、江嘉敏與何廣沛等。

（即時娛樂）