披荊斬棘2︱杜德偉出戰 梁朝偉打氣稱讚完美情人 (23:38)

杜德偉應內地芒果TV邀請參加競演綜藝《披荊斬棘2》，大會以「亞洲舞王」來介紹他出場，氣勢十足。首次參與內地綜藝的杜德偉狀態甚勇，好友張學友和梁朝偉隔空為他打氣，令他更具信心迎戰。

《披荊斬棘2》今日正式播出，連月來杜德偉為這次演出作好準備，以「完美情人」姿態出戰，學友和偉仔也不約而同在視頻和聲音留言中認定他在其心目中早已是「完美」的一個，學友更勉勵他在這次綜藝節目中盡情表現自己。偉仔也對他有信心的說：「沒什麼東西需要改變，做回自己吧！」

這次參加《披荊斬棘2》的杜德偉帶着家人一同前往，有太太和兒子AJ在身邊為他打氣，暖爸擔當的他，可無牽掛的全力以赴作賽。他說：「家人和朋友的支持對我很重要，信心和動力讓我繼續前行，而自己對舞台的熱愛也希望藉著今次的參與，在節目中可以挑戰一些未接觸過的新東西，好好的享受一次舞台演出旅程。」

首集節目中杜德偉與韓國歌手李承鉉、兩位小鮮肉方逸倫和張峻寧被編為一組名為「拯救地球」組別，節目介紹杜德偉出場第一個鏡頭時，拿著一支木結他，不少愛好音樂創作的歌手都被他手上的木結他看得著迷；好一支經典收藏，1995年他以帶着它並肩演出，也引證了他這些年對音樂的鍾愛。節目中他選唱了情深的一曲《情人》，再次將其完美情人的一面呈現舞台，接著是舞動全場的經典舞曲《拯救地球》，首現舞台的他把現埸氣氛嗨爆了！

（即時娛樂）