張敬軒任嘉賓與林家謙拖手擁抱 送專業錄音器材 (23:50)

林家謙6場紅館演唱會今晚舉行，嘉賓有王灝兒（JW）、張敬軒（軒仔）。JW身穿黃色大露背裙出場，性感搶鏡。她與林家謙合唱《矛盾一生》，期間二人深情對望和拖手，她還大聲問觀眾「家謙靚唔靚仔？」歌迷即拍手和報以尖叫聲。唱完後，林家謙輕拖JW落台，展現男士風度。

10時許軒仔出場，全場樂迷尖叫不停，掀起高潮。軒仔與林家謙隔著台上「眼鏡」合唱《假以時日》。二人被指撞樣，軒仔表示曾考慮叫林家謙除眼鏡，再叫造型師做一模一樣服裝穿上台，看會否如同互相在看一面鏡子。軒仔續說：「我去年紅館演唱會開頭幾場沒有人送禮，林家謙之後就每晚都有人送，家謙變成開創先河成潮流指標。」林家謙解釋因為當晚是聖誕平安夜，想開心才送禮。軒仔稱雖然家謙不用他回禮，但他識做地禮尚往來。

軒仔介紹禮物：「我們2017年認識，家謙唱Demo好舒服好好聽，已可以將Demo錄成專輯。當年在我已執笠的廣州錄音室，有一部專業錄音器材，我用來錄過專輯好多首歌，聲好好聽，就想送給你希望以後你用來錄Demo。錄音室入面，好多器材已賣或掉，但這部我留下，用來提醒自己，夢想好昂貴，但一直要記住。」說完二人擁抱又手拖手，行至鋼琴旁，再合唱《笑忘書》，由林家謙彈琴伴奏，表現合拍。

（即時娛樂）