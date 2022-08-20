馬國明笑湯洛雯將來係蝦碌媽咪 會唔見晒仔女出世紙 (14:35)

馬國明與湯洛雯拍拖兩年幾以來感情穩定，更已發展至同居關係。馬國明近日接受陳敏之的網上節目訪問時分享其感情世界，直言從未試過一見鍾情。他說︰「你知道我們拍戲，嘩，大把靚女啦，個個都靚女﹗一見到這個女仔幾靚喎，但拍完之後...」他認為外表如何見仁見智，最重要是溝通。

馬國明指湯洛雯是個很愛凡事預先計劃好的女友，相反他就不喜歡計劃，認為沒有用，兩個人性格一凹一凸正好互補長短。他回憶因拍攝劇集《心理追兇》而認識湯洛雯，後來在機緣巧合下再聯絡，聊天聊了近半年才開始約會。

被問到湯洛雯是否一位好老婆時，馬國明甜笑道︰「這個問題好難答﹗她非常『大頭蝦』，經常弄丟東西，好多甩漏。我反而很整齊，會將重要的信收好，她就隨意一點。她有時收信後，將信放進手袋後就不會收拾了，結果東西就不見了。我經常都說她，如我們將來有仔女，你可能會全不見了那些考試證明書，成績表、出世紙都可以不見了﹗」

馬國明坦言很擔心女友，指她行路時可以無故跌倒。他說︰「我們都有研究過這個問題，如果她將來懷孕時跌倒，我不知點算好﹗你是真的要扶住她，你會驚的，她有時不知為何會突然無故跌倒。她將來應該是『蝦碌媽咪』﹗」馬國明透露將來想到外地結婚，在海邊舉行婚禮。

（即時娛樂）