陳豪讚老婆陳茵媺係天使︰感恩她在我人生中出現 (17:46)

陳豪接受商台《星光背後》訪問，談到時隔12年再與馬國明合作拍攝劇集《白色強人II》，覺得他成熟了很多。陳豪透露拍攝期間曾跟馬國明分享成家立室的好處，就結婚一事給意見。他說︰「我盡量和他分享自己的經驗，但有時也戥他慘，我們一見他就催婚，這回事催也無用，等到時間適合就避都無得避，他只需埋位。」

與陳茵媺（Aimee）結婚9年恩愛如昔，陳豪直言兩人從未吵架︰「我很感恩Aimee在我人生中出現，她是我人生的天使，她還為我帶來幾個小天使﹗我們價值觀、家庭觀相近，從沒吵架。當然也有意見不合的時間，但不會說傷害對方的話。我們會先冷靜，然後聆聽對方想法，站在對方立場思考，然後溝通。」

兩人至今仍每天攬攬惜惜，每年也會二人世界外出旅行。陳豪直言︰「我深信屋企要充滿愛，那種愛是源自父母，這樣會令小朋友在充滿愛的環境長大。夫妻是一個關係，父母跟子女又是另一種關係，要分開處理，不能只顧小朋友，夫妻有時要做回拍拖時的事，即使沒時間、不習慣也要做，這樣才可令夫妻間的愛繼續燃燒。」

談到與Aimee夫妻檔拍劇，陳豪笑言︰「我其實不太想情侶檔上陣，但太太這麼久沒拍戲，她第一次復出，如果男主角不是我，我個心會『哽』住！」說到兩公婆屆時一齊開工，3個仔女由誰照顧，陳豪坦言很煩惱︰「我都唔知點算，很頭痛﹗或屆時找他們的祖母，或我哥哥這些親戚幫忙。」

（即時娛樂）