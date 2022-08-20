林家謙棄舞台機關玩煙火效果︰已在能力範圍內盡最大努力 (19:24)

林家謙的紅館演唱會雖取消了所有舞台機關，但現場氣氛不減。（大會提供 / 明報製圖）

林家謙昨晚的首場紅館演唱會，在政府實施的3項短期限制措施下順利完成。雖然主辦單位因應措施而刪減了不少升降台設計項目，又刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置，但現場氣氛不減，家謙除下眼鏡載歌載舞，演唱會尾聲時又有長達半分鐘的煙火效果。

家謙首晚請來王灝兒（JW）、Serrini、張敬軒、JNYBeatz（楊駿）等好友現身，又跟陳凱詠隔空對唱。自言一身打扮似浴球的Serrini，與家謙合唱時出言調戲，又主動索吻，令台下粉絲尖叫。她又問家謙可有為取消舞台機關而傷心，家謙說︰「沒有很傷心，反而自覺很貼地，感覺更安全。」

尾聲時，家謙獻唱歌曲《時光倒流一句話》感動得眼泛淚光，唱《記得》時也一度哽咽。他特別感謝演唱會監製Alex Fung︰「做這次演唱會不容易，每天都要拆彈，他是拆彈專家。我們的舞台設計本來很靚，本身可以有更多呈現給大家看... 但在能力範圍內，已經盡最大努力。」他又期望完成今次演唱會後，明年夏天可跟歌迷再次相聚。

演唱會期間，熒幕曾播出舞台搭建及綵排花絮。當片段播出舞蹈員練習的情形時，現場觀眾報以掌聲

（即時娛樂）